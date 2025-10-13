Трамп назвал украинский импичмент «обманом» масштабнее Уотергейта

Ранее в The Washington Post сообщили, что американский лидер не намерен одобрять торговое соглашение с Индией — его раздражает, что Нью-Дели все еще продолжает закупку российской нефти. При этом Нью-Дели готовится с сентября нарастить объем закупок нефти у Москвы на 10−20 процентов, несмотря на давление со стороны Трампа. Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что США могут на четверть снизить пошлины для Индии только тогда, когда государство откажется закупать топливо у России.