Трамп назвал украинский импичмент «обманом» масштабнее Уотергейта

Президент США Дональд Трамп заявил, что процедура импичмента, инициированная против него в 2019 году на основании украинских событий, была «фальсификацией», масштабы которой превосходят знаменитый Уотергейтский скандал. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

— Связанный с украинским импичментом обман был гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт, — подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, Трамп обвинил сенатора-демократа Адама Шиффа, который в то время возглавлял расследование в Палате представителей относительно предполагаемых финансовых связей Трампа с Россией и участвовал в процессе импичмента в 2020 году, в коррупции и нарушении законов.

Ранее в The Washington Post сообщили, что американский лидер не намерен одобрять торговое соглашение с Индией — его раздражает, что Нью-Дели все еще продолжает закупку российской нефти. При этом Нью-Дели готовится с сентября нарастить объем закупок нефти у Москвы на 10−20 процентов, несмотря на давление со стороны Трампа. Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил, что США могут на четверть снизить пошлины для Индии только тогда, когда государство откажется закупать топливо у России.

