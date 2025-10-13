Формат справки об установлении инвалидности изменится с 1 марта 2026 года

Согласно документу, справка об инвалидности и выписка из акта медико-социальной экспертизы будут формироваться сразу в электронном виде на Единой цифровой платформе, их будут подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро или уполномоченного им должностного лица. При этом россияне смогут попросить оформить документы в бумажном виде. Они должны быть заверены печатью бюро и подписью руководителя или уполномоченного.