В США оценили американское, китайское и российское вооружение: чьи разработки лидируют

В Соединенных Штатах провели исследование. Эксперты оценили американское, российское и китайское вооружение. Исследователи пришли к выводу, что РФ и КНР являются лидерами в области разработки гиперзвукового оружия, сообщает Newsweek.
Так, эксперты признали, что США медленнее внедряют гиперзвуковые технологии. Россия и Китай, напротив, активно совершенствуют системы, в том числе, ракеты и летательные аппараты.
По словам авторов исследования, Вашингтону необходимо ускорить темпы развития гиперзвуковых наработок. Инициаторы предложили создавать многоразовые летательные аппараты. Такие дроны можно использовать в разведывательных целях.
На Украине между тем поразились усовершенствованным дронам ВС России. Боевики ВСУ обратили внимание на оптоволоконные беспилотники РФ. Дальность их применения составляет порядка 40 километров.