Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США оценили американское, китайское и российское вооружение: чьи разработки лидируют

Newsweek: РФ и КНР имеют преимущество перед США в создании гиперзвукового оружия.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах провели исследование. Эксперты оценили американское, российское и китайское вооружение. Исследователи пришли к выводу, что РФ и КНР являются лидерами в области разработки гиперзвукового оружия, сообщает Newsweek.

Так, эксперты признали, что США медленнее внедряют гиперзвуковые технологии. Россия и Китай, напротив, активно совершенствуют системы, в том числе, ракеты и летательные аппараты.

По словам авторов исследования, Вашингтону необходимо ускорить темпы развития гиперзвуковых наработок. Инициаторы предложили создавать многоразовые летательные аппараты. Такие дроны можно использовать в разведывательных целях.

На Украине между тем поразились усовершенствованным дронам ВС России. Боевики ВСУ обратили внимание на оптоволоконные беспилотники РФ. Дальность их применения составляет порядка 40 километров.