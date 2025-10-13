ХАМАС освободит 20 израильских заложников, находящихся в плену два года

Палестинское движение ХАМАС 13 октября освободит 20 израильских заложников, которые находятся в плену в секторе Газа около двух лет, их вернут в рамках выполнения плана по урегулированию конфликта с Израилем.
Израильская сторона планирует, что заложники будут отпущены утром. Процедура освобождения заложников может совпасть по времени с визитом в Израиль президента США Дональда Трампа.
Кроме того, ХАМАС обязалось вернуть тела 28 умерших израильских заложников. При этом в Израиле понимают, что могут возникнуть трудности с обнаружением их останков.
Освобождение заложников будут проводить через представителей Красного Креста и Красного Полумесяца. Такая схема уже реализовывалась в ходе предыдущих гуманитарных акций.
Напомним, 8 октября Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали документ о выполнении первого этапа мирного плана по Газе. В рамках указанных договоренностей все заложники должны быть освобождены. Израиль обязался отвести своих военных к согласованной линии.
12 октября сообщалось, что с так называемой «площади заложников» в центре израильского Тель-Авива будут вести прямую трансляцию освобождения граждан, удерживаемых палестинским движением.