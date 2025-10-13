На Западе объявили о создании нового фронта против России: вот кто затаил зло

«На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере», — высказался эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.