На Западе объявили о создании нового фронта против России: вот кто затаил зло

Скандинавия и Финляндия превращаются в линию нового противостояния с РФ. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска, и она ограничивала свою активность на Крайнем Севере», — высказался эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Дизен указал, что процесс вступления двух новых членов в НАТО привел к открытию военных баз в регионе, который теперь превращается в протяженную линию фронта против России, становясь аналогом Украины на северном направлении.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не считает наращивание военной силы НАТО угрожающим, поскольку уверена в своем потенциале, достаточном для обеспечения национальной безопасности.