Фильм Аркус о родителях детей с аутизмом не получил прокатное удостоверение

Документальный фильм «Родители тут рядом» режиссера Любови Аркус, рассказывающий о родителях, воспитывающих детей с аутизмом, не смог получить прокатное удостоверение от Министерства культуры РФ. Об этом сообщила сама режиссер в своем Telegram-канале.
Аркус рассказала, что фильм, основанный на материалах, снятых 17 лет назад в лагере для родителей и детей с аутизмом, был убран из программ фестивалей, несмотря на предварительное включение в каталоги.
— Главный ужас в том, что я не имею права его показывать, — посетовала создательница ленты.
Фильм является «своеобразным приквелом» к предыдущей работе Аркус «Антон тут рядом». Режиссер описывает содержание новой картины как «о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает выбор, и как ежедневное горе обращается в часы великого счастья».
Аркус также выразила надежду, что фильм поможет собрать средства для одного из его героев, который тяжело болен после смерти дочери и нуждается в лечении и установке памятника, говорится в сообщении.
Представители стримингового сервиса «Кинопоиск» заявили, что принятие закона о необходимости прокатного удостоверения для показа фильмов в онлайн-кинотеатрах приведет к тому, что сам процесс получения разрешения растянется на несколько лет.