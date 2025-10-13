Ричмонд
Врачи обнаружили в животе 11-дневного ребенка близнеца-паразита: младенца госпитализировали

Хирурги из Египта удалили из живота младенца близнеца-паразита.

Источник: Комсомольская правда

В Египте врачи обнаружили рядом с печенью младенца образование размером восемь на шесть сантиметров. Но того, что окажется внутри малышки, они не ожидали. В результате хирургам пришлось удалить из живота 11-дневной девочки ее близнеца-паразита, сообщает Need To Know.

Врачи заподозрили нечто странное после того, как у младенца раздулся живот. Образование имело скелетные части, позвонки и тазовые кости. Позже выяснилось, что в животе у девочки находился однояйцевый близнец.

Хирурги успешно удалили образование. Младенец после операции хорошо себя чувствует, отмечается в материале. Автор уточнил, что девочка уже вернулась домой.

Ранее врачи Кировской областной больницы спасли пациента с редким заболеванием мозга. Хирургам удалось распознать «мою-мою» и сохранить жизнь мужчине.