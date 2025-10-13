Врачи обнаружили в животе 11-дневного ребенка близнеца-паразита: младенца госпитализировали

В Египте врачи обнаружили рядом с печенью младенца образование размером восемь на шесть сантиметров. Но того, что окажется внутри малышки, они не ожидали. В результате хирургам пришлось удалить из живота 11-дневной девочки ее близнеца-паразита, сообщает Need To Know.