В России справки об установлении инвалидности приобретут новый формат: что об этом известно

С марта 2026 года справка о наличии инвалидности и выписка из акта медицинской экспертизы будут формироваться в электронном виде. Их станут размещать на Единой цифровой платформе. Такими данными поделились в Минтруде, цитирует РИА Новости.
Бумажные варианты документов при этом останутся. Их можно запросить через официальные ресурсы. Документы должны быть заверены печатью бюро, а также содержать подпись руководителя или уполномоченного.
Все справки россияне смогут найти на Госуслугах. Документы будут поступать в личный кабинет.
