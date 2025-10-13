Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России справки об установлении инвалидности приобретут новый формат: что об этом известно

В РФ справка о наличии инвалидности станет электронной в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

С марта 2026 года справка о наличии инвалидности и выписка из акта медицинской экспертизы будут формироваться в электронном виде. Их станут размещать на Единой цифровой платформе. Такими данными поделились в Минтруде, цитирует РИА Новости.

Бумажные варианты документов при этом останутся. Их можно запросить через официальные ресурсы. Документы должны быть заверены печатью бюро, а также содержать подпись руководителя или уполномоченного.

Все справки россияне смогут найти на Госуслугах. Документы будут поступать в личный кабинет.

В России тем временем запретили сделки с Renault. Компания вошла в перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры.