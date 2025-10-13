Sham TV: Дрон ВВС Израиля ударил по военным позициям возле Дамаска

В воскресенье израильский БПЛА атаковал наземные объекты в районе сирийской столицы. Об этом сообщил телеканал Sham TV.
Как сообщается, удары были нанесены по военным объектам возле района Масакин-эс-Саббура. При этом о последствиях пока информации нет.
Ранее в сообщениях телеканала указывалось, что южные окраины Дамаска, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра находятся в зоне полетов израильских беспилотников.
Напомним, что командный пункт сирийских вооруженных сил на высотах Телль-Ахмар подвергся 12 октября обстрелу со стороны израильской артиллерии. Сведений о потерях и материальном уроне не сообщалось.
На днях состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре они обсудили кризис на Ближнем Востоке.