Sham TV: Дрон ВВС Израиля ударил по военным позициям возле Дамаска

Израильский дрон нанес удары по военным позициям в окрестностях Дамаска.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье израильский БПЛА атаковал наземные объекты в районе сирийской столицы. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

Как сообщается, удары были нанесены по военным объектам возле района Масакин-эс-Саббура. При этом о последствиях пока информации нет.

Ранее в сообщениях телеканала указывалось, что южные окраины Дамаска, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра находятся в зоне полетов израильских беспилотников.

Напомним, что командный пункт сирийских вооруженных сил на высотах Телль-Ахмар подвергся 12 октября обстрелу со стороны израильской артиллерии. Сведений о потерях и материальном уроне не сообщалось.

На днях состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре они обсудили кризис на Ближнем Востоке.

