Технолог назвала главные добавки к молоку, чтобы быстро избавиться от кашля и простуды

Молоко может помочь во время простуды и кашля. Тёплый напиток смягчает слизистую горла, облегчает боль и першение, а в горячем виде он облегчает самочувствие при лихорадке и сухом кашле. Дополнительно усилить эффект можно с помощью различных ингридиентов, о которых в беседе с Life.ru рассказала профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.