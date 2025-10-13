Хабаровские школьники освоили ИИ

На уроках ученики с 1 по 11 классы знакомятся с ИИ-агентами — системами, способными планировать и выполнять действия без постоянного контроля человека. В интерактивном тренажёре школьники пробуют себя в роли разработчиков, настраивая цифровых помощников для решения задач в области экологии, истории и естественных наук.