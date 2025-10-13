Хабаровские школьники освоили ИИ

В Хабаровске стартовал новый сезон всероссийского просветительского проекта «Урок цифры». Первая тема посвящена технологиям искусственного интеллекта. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщает пресс-служба регионального правительства.
На уроках ученики с 1 по 11 классы знакомятся с ИИ-агентами — системами, способными планировать и выполнять действия без постоянного контроля человека. В интерактивном тренажёре школьники пробуют себя в роли разработчиков, настраивая цифровых помощников для решения задач в области экологии, истории и естественных наук.
Первый «Урок цифры» прошёл в хабаровской гимназии № 4. Его провёл первый заместитель министра цифрового развития и связи края Алексей Гриб. «ИИ-агенты и ассистенты гораздо ближе, чем кажется. Например, мессенджер МАХ оснащён отечественным аналогом популярных ИИ-систем вроде GigaChat», — отметил Алексей Гриб. — Такие помощники способны выполнять рутинные задачи, самостоятельно планировать действия и адаптироваться к изменениям".
Материалы текущего урока останутся доступны для самостоятельного изучения, как и темы прошлых сезонов. Каждый участник по итогам получает сертификат, — сообщает министерство цифрового развития и связи Хабаровского края.