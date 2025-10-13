Ричмонд
Глава СКР взял на контроль дело об избиении ребенка в Бикине

Следственные органы уже начали процессуальную проверку.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки по факту избиения ребенка в городе Бикине Хабаровского края. Инцидент произошел на детской площадке, где, по данным СМИ, женщина применила физическую силу к несовершеннолетнему. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области уже начали процессуальную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Хабаровскому краю Станислава Белянского предоставить личный доклад о ходе доследственной проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ситуация взята на особый контроль центральным аппаратом Следственного комитета.