Глава СКР взял на контроль дело об избиении ребенка в Бикине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе проверки по факту избиения ребенка в городе Бикине Хабаровского края. Инцидент произошел на детской площадке, где, по данным СМИ, женщина применила физическую силу к несовершеннолетнему. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.