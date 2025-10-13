В Приморье присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве на косе Назимова

В Хасанском районе Приморья присяжные вынесли обвинительный вердикт жителю Владивостока по уголовному делу об убийстве на косе Назимова.
В марте 2022 года между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему не менее 12 ударов руками, ногами и подручными предметами — туристическим топором, металлическим чайником и стеклянной бутылкой. В результате полученных травм потерпевший скончался.
Как сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», присяжные признали доказанными факты, представленные государственным обвинителем — прокурором Хасанского района, и сочли виновность подсудимого не вызывающей сомнений.
В процессе судебного разбирательства было установлено, что преступление совершено при неочевидных обстоятельствах, однако доказательная база оказалась убедительной. Вердикт коллегии присяжных заседателей гласит, что подсудимый не заслуживает снисхождения.
В ближайшее время председательствующий судья на основании вердикта присяжных постановит обвинительный приговор, включая назначение наказания и окончательную квалификацию действий подсудимого.