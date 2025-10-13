В Приморье присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве на косе Назимова

В марте 2022 года между обвиняемым и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему не менее 12 ударов руками, ногами и подручными предметами — туристическим топором, металлическим чайником и стеклянной бутылкой. В результате полученных травм потерпевший скончался.