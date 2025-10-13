Ричмонд
Макрон: Россия заплатит высокую цену, если откажется от переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Россию о высокой цене, которую ей придется заплатить, если она продолжит отказываться от мирных переговоров. Об этом он заявил в своей социальной сети X.

— Если Россия продолжит упорствовать в своем воинственном упрямстве и в своем отказе сесть за стол переговоров, ей придется заплатить за это цену, — написал французский лидер.

Макрон также осудил удары Вооруженных сил России по украинским энергетическим объектам. Он отметил, что Франция и ее партнеры рассматривают возможности оказания помощи Украине в восстановлении пострадавшей инфраструктуры.

До этого стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в попытках помешать вступить Украине в Евросоюз.

Многие пытаются предугадать сроки окончания конфликта по разным признакам. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего авторского YouTube-канала заявил, что улыбка президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о его уверенности в скором завершении военного конфликта на Украине.

