Макрон: Россия заплатит высокую цену, если откажется от переговоров

Многие пытаются предугадать сроки окончания конфликта по разным признакам. Так, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего авторского YouTube-канала заявил, что улыбка президента России Владимира Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о его уверенности в скором завершении военного конфликта на Украине.