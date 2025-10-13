Ричмонд
Врач назвал лучшую профилактику гриппа

Врач Тяжельников назвал вакцинацию и гигиену лучшей профилактикой гриппа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лучшей профилактикой гриппа являются вакцинация и гигиена, не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена — частое мытье рук и умывание», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что не стоит забывать про проветривание помещения и все то, что поддерживает организм — правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.