Врач назвал лучшую профилактику гриппа

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Лучшей профилактикой гриппа являются вакцинация и гигиена, не стоит забывать и про проветривание помещения, правильное питание, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация и гигиена — частое мытье рук и умывание», — рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что не стоит забывать про проветривание помещения и все то, что поддерживает организм — правильное питание, богатое фруктами и овощами, регулярные прогулки или спорт, полноценный сон, управление стрессом и отказ от вредных привычек.