В России до конца года ограничат максимальное число используемых банковских карт

В России в декабре введут контроль за числом банковских карт у владельца.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в декабре могут столкнуться с ограничением по количеству банковских карт. Предложено снизить их число у одного владельца до 20. Такая инициатива направлена на борьбу с дропперами, пишет газета «Известия».

Известно также, что россияне смогут иметь не более пяти карт в одном банке. О лимите на количество карт рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он пояснил, что к декабрю может быть запущен сервис для контроля за ограничением.

Отмечается, что сейчас в стране нет механизма, который позволил бы быстро отказываться от ненужных банковских карт. Это помогло бы освобождать места для более полезных кредиток.

В РФ также хотят создать единую транспортную карту для студентов. Это обеспечило бы учащимся льготный проезд по всей стране.