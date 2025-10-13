Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог назвала уловки, которые используют телефонные мошенники

Психолог Сулим: мошенники используют социальную инженерию и потребности людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники при обмане граждан используют социальную инженерию, апелляцию к срочности и знание «целевой аудитории», рассказала РИА Новости психолог Софья Сулим.

«Телефонные мошенники используют уловки, созданные с помощью социальной инженерии. Злоумышленники хорошо знают свою “целевую аудиторию”, ее потребности, и якобы подсказывают гражданам способы быстро и легко их удовлетворить. Также, они уже вслух произносят, что понимают опасения жертв и что все действия, о которых они просят, безопасны», — сообщила Сулим в ответ на вопрос, какие психологические уловки используют телефонные мошенники.

Она добавила, что еще одна действенная манипуляция мошенников — это апелляция к срочности выполнения их указаний, при этом злоумышленники используют мягкую директивность и якобы поддерживают своих жертв.

«Одной из рабочих уловок также является давление на незнание каких-то фактов, так как взрослые люди понимают, что живут в меняющемся мире, где нельзя знать все», — рассказала Сулим.

В заключение она отметила, что телефонные мошенники не только манипулируют эмоциями своих жертв, но и «работают» по серьезным и продуманным методическим материалам, которые регулярно меняются.