Новосибирский «пикап-тренер» тайно снимал свидания и учил манипулировать

Новосибирский «пикап-тренер» под видом обучения общению с женщинами проводит сомнительные курсы. Его методика, как выяснилось, включает в себя манипулятивные техники, скрытую съёмку и систему «зачётов», которые ученики получают за «раскрепощение» девушек. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

Источник: Freepik

Мужчина, позиционирующий себя как «наставник по общению», организует курсы и выездные интенсивы не только в России, но и за рубежом.

В закрытых каналах учеников учат не просто знакомиться, а использовать методы психологического воздействия: «ближе — дальше», создание чувства дефицита и страха утраты, а также анализ личных уязвимостей девушек. Эксперты по этике называют такие практики вредными и разрушительными для психики жертв.

Отдельную обеспокоенность вызывает факт тайной съёмки. Сообщается о том, что некоторые «учебные» встречи снимались скрытно, а записи затем публиковались в закрытой базе материалов команды «тренера».