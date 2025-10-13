Новосибирский «пикап-тренер» тайно снимал свидания и учил манипулировать

Новосибирский «пикап-тренер» под видом обучения общению с женщинами проводит сомнительные курсы. Его методика, как выяснилось, включает в себя манипулятивные техники, скрытую съёмку и систему «зачётов», которые ученики получают за «раскрепощение» девушек. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.