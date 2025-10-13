Новосибирский «пикап-тренер» тайно снимал свидания и учил манипулировать

Мужчина, позиционирующий себя как «наставник по общению», организует курсы и выездные интенсивы не только в России, но и за рубежом.
В закрытых каналах учеников учат не просто знакомиться, а использовать методы психологического воздействия: «ближе — дальше», создание чувства дефицита и страха утраты, а также анализ личных уязвимостей девушек. Эксперты по этике называют такие практики вредными и разрушительными для психики жертв.
Отдельную обеспокоенность вызывает факт тайной съёмки. Сообщается о том, что некоторые «учебные» встречи снимались скрытно, а записи затем публиковались в закрытой базе материалов команды «тренера».