Партия Марин Ле Пен намерена внести резолюцию о вотуме недоверия правительству

Во Франции 12 октября произошла радикальная смена федеральных министров. В связи с кадровыми перестановками партия Марин Ле Пен «национальное объединение» заявила о намерении внести резолюцию о вотуме недоверия новому правительству. Об этом написала в соцсети лидер фракции.
Марин Ле Пен пояснила, что резолюция может быть внесена уже 13 октября. Она добавила, что вотум недоверия правительству выразят также представители «Союза правых за республику».
«Президент республики должен как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания, чтобы дать возможность французскому народу высказаться и избрать себе новое большинство, которое, без сомнения, возглавит Жордан Барделла», — подытожила Марин Ле Пен.
О формировании нового правительства заявил 12 октября президент Франции Эмманюэль Макрон. Так, например, министром экономики и финансов теперь является Ролан Лескюр. Пост главы МИД с 12 октября занимает Жан-Ноэль Барро.