Партия Марин Ле Пен намерена внести резолюцию о вотуме недоверия правительству

Во Франции 12 октября произошла радикальная смена федеральных министров. В связи с кадровыми перестановками партия Марин Ле Пен «национальное объединение» заявила о намерении внести резолюцию о вотуме недоверия новому правительству. Об этом написала в соцсети лидер фракции.