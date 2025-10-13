Отменой рейсов школьного автобуса из-за разбитой дороги в Приморье заинтересовался Следственный комитет

Аварийное состояние дорог и мостов не только в Хасанском округе, но и в других муниципалитетах является серьёзной проблемой для Приморского края. В ответ на обращения жителей местные администрации, как правило, ссылаются на дефицит бюджета. Даже в результате перераспределения средств дорожно-транспортная инфраструктура не получает достаточного финансирования. Строительства новых дорог и мостов тем более не планируется как минимум до 2027 года.