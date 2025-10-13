Отменой рейсов школьного автобуса из-за разбитой дороги в Приморье заинтересовался Следственный комитет

На участке автодороги между сёлами Камышовый и Цуканово асфальтовое покрытие разрушено, образовались колеи глубиной до 80 сантиметров. Движение транспортных средств по дороге осложняет стихийная парковка крупногабаритных грузовых автомобилей, прибывающих из Китая, вдоль проезжей части — они существенно сужают дорогу, водителям становится сложнее объезжать опасные неровности.
Жители Камышового неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами отремонтировать дорогу и отрегулировать движение большегрузов на этом участке, но обращения результатов не принесли. С октября из-за аварийного состояния дороги в Камышовый перестал заезжать школьный автобус.
Ситуация освещается в социальных сетях. Разбирательство по факту нарушения прав жителей Хасанского округа на безопасную дорожную инфраструктуру взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Аварийное состояние дорог и мостов не только в Хасанском округе, но и в других муниципалитетах является серьёзной проблемой для Приморского края. В ответ на обращения жителей местные администрации, как правило, ссылаются на дефицит бюджета. Даже в результате перераспределения средств дорожно-транспортная инфраструктура не получает достаточного финансирования. Строительства новых дорог и мостов тем более не планируется как минимум до 2027 года.