Минтруд внедрит электронные справки об инвалидности с 1 марта

Граждане по-прежнему смогут получить эти документы на бумажном носителе — для этого потребуется оставить соответствующее заявление. Бумажные справки и выписки будут заверены печатью бюро и подписью руководителя или уполномоченного лица. Электронные документы получат ту же юридическую силу, что и обычные, и будут доступны для скачивания или предъявления по требованию организаций. Нововведение призвано упростить доступ к социально значимым услугам для людей с инвалидностью и ускорить процесс оформления необходимых бумаг.