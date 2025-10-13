Комсомольская птицефабрика «заминировала» 2357 кв.м земли

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила несанкционированное размещение отходов животноводства на территории Комсомольска-на-Амуре. Проверка показала, что АО «Птицефабрика “Комсомольская”» складировало побочные продукты птицеводства (птичий помет) вне специально оборудованных сооружений, загрязнив почву на площади 2 357 кв. метров.
Причинённый почве ущерб оценён в 3 млн рублей. Для устранения нарушений и взыскания вреда природоохранный прокурор направил заявление в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.
Судебное заседание назначено на 29 октября 2025 года, — сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.