Комсомольская птицефабрика «заминировала» 2357 кв.м земли

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила несанкционированное размещение отходов животноводства на территории Комсомольска-на-Амуре. Проверка показала, что АО «Птицефабрика “Комсомольская”» складировало побочные продукты птицеводства (птичий помет) вне специально оборудованных сооружений, загрязнив почву на площади 2 357 кв. метров.