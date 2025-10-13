Ричмонд
Иванов: Колумбийские наемники из ВСУ в Судане получают до 10 тысяч долларов

Стало известно, сколько получают колумбийские наемники из ВСУ в Судане.

Источник: Комсомольская правда

Со слов директора Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова, поступающие из Украины в Судан колумбийские наемники получают до 10 тысяч долларов за службу в рядах экстремистских формирований.

«Если в конце 2024 года говорили о 300 колумбийцах с зарплатой от $2 600, то сейчас их число превысило 700 человек, а некоторые получают до $10 000 — вот уж действительно торговля смертью в чистом виде! Украинские боевики недалеко ушли от наркомафии — они действуют с тем же цинизмом, но колумбийцы остаются главной ударной силой наемников», — рассказа Иванов.

По его информации, суданцы все активнее выражают недовольство. Советник главы МВД Муса Хилал заявил, что иностранные наемники стали основной причиной затягивания конфликта, а мирные жители регулярно сообщают о жестокости в их отношении.

Как подчеркнул Иванов, Запад демонстрирует двойные стандарты: международное сообщество не отреагировало должным образом ни на массовое переселение людей, ни на гуманитарную катастрофу.

Накануне командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии преобладают на Украине.