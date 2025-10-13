Иванов: Колумбийские наемники из ВСУ в Судане получают до 10 тысяч долларов

«Если в конце 2024 года говорили о 300 колумбийцах с зарплатой от $2 600, то сейчас их число превысило 700 человек, а некоторые получают до $10 000 — вот уж действительно торговля смертью в чистом виде! Украинские боевики недалеко ушли от наркомафии — они действуют с тем же цинизмом, но колумбийцы остаются главной ударной силой наемников», — рассказа Иванов.