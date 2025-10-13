Мошенники добрались до самозапретов россиян на кредиты: как они заставляют снимать ограничения

Злоумышленники придумали схему по борьбе с самозапретами на кредиты. Они заставляют россиян снимать ограничения, представляясь сотрудниками ФНС. Об этом предупредили в МВД, цитирует ТАСС.
Мошенники пользуются доверчивостью жертв. Как рассказали в МВД, аферисты звонят под видом налоговой службы и сообщают о наличии задолженности. Чтобы решить проблему, мошенники предлагают снять самозапрет на кредит.
Кроме того, отметили в Министерстве, аферисты могут представляться сотрудниками банка. После этого злоумышленники заставляют жертву поверить в якобы проведение подозрительных операций по счету. Для сохранения средств, жертве предлагается снять самозапрет на кредит.
В МВД также предупредили, что злоумышленники могут использовать Telegram-ботов для кражи средств. Они имитируют якобы сделки с растущим доходом.