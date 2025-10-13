Врач рассказала о пользе кофе и шоколада

Однако Тен предупредила, что сочетание кофе с шоколадом — это сильная нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы. Людям с повышенным давлением, тахикардией, тревожностью и нарушениями сна врач рекомендует быть крайне осторожными с этими продуктами, их одновременное употребление может вызвать учащенное сердцебиение, нервозность и бессонницу. Также врач рекомендовала не употреблять кофе и шоколад вместе на голодный желудок, это может повысить кислотность, вызвать изжогу или дискомфорт.