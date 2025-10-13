Врачи и повара стали самыми дефицитными специалистами в Новосибирской области

— Рынок труда в Новосибирской области, в первую очередь, продолжает нуждаться в специалистах рабочих профессий — на них приходится 23 процентов от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по уровню спроса расположились специалисты по продажам и обслуживанию клиентов — 19 процентов, на третьем оказались специалисты из сферы производства — 17 процентов, — добавили аналитики.