Врачи и повара стали самыми дефицитными специалистами в Новосибирской области

В Новосибирской области в сентябре самыми дефицитными специалистами на рынке труда были врачи. На одну вакансию приходилось лишь 0,9 резюме. И это при том, что норма составляет 4−7,9 резюме на вакансию. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
Также в список наиболее дефицитных специалистов в прошлом месяце попали повара — 1,6 резюме на вакансию, слесари и сантехники — 1,8, медсестры — 1,9, сварщики — 2,1, продавцы — 3, машинисты — 3,3.
— Рынок труда в Новосибирской области, в первую очередь, продолжает нуждаться в специалистах рабочих профессий — на них приходится 23 процентов от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по уровню спроса расположились специалисты по продажам и обслуживанию клиентов — 19 процентов, на третьем оказались специалисты из сферы производства — 17 процентов, — добавили аналитики.