У берегов Камчатки зафиксировали семь афтершоков

У берегов Камчатки за минувшие сутки зарегистрировано семь афтершоков магнитудой до 4,8. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, один из подземных толчков ощущался жителями в населённых пунктах, его сила достигала трёх баллов.
Спасатели отмечают, что сейсмическая активность на полуострове сохраняется, и специалисты продолжают круглосуточный мониторинг обстановки.
По данным учёных, после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля, усилилась вулканическая активность. Сейчас наблюдается активность таких вулканов, как Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. Жителям и туристам региона рекомендовано воздерживаться от приближения к действующим вулканам из соображений безопасности.
Ранее у берегов Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился на расстоянии около 90 километров от Петропавловска-Камчатского.