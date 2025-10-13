У берегов Камчатки зафиксировали семь афтершоков

У берегов Камчатки за минувшие сутки зарегистрировано семь афтершоков магнитудой до 4,8. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, один из подземных толчков ощущался жителями в населённых пунктах, его сила достигала трёх баллов.