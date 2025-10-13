Одну из трасс Карагандинской области закрыли из-за гололеда

Как сообщили в нацкомпании, с 21:00 12 октября введено ограничение движения всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения «Караганда — Аягоз — Бугаз» с 64 по 217 км, от Ботакары до Каркаралы.
«Причиной временного ограничения стали резкое ухудшение погодных условий и наличие большого числа автомобилей с летними шинами, что создает риск дорожно-транспортных происшествий», — пояснили в компании.
Открыть движение планируется сегодня в 08:00, если погода стабилизируется и проезд будет безопасным.
Сейчас на этом участке работает спецтехника, которая расчищает дорогу и обрабатывает покрытие противогололедными материалами.