Суд восстановил незаконно уволенного начальника железнодорожной станции в Бикине

Бикинский городской суд Хабаровского края восстановил на работе начальника путевой машинной станции, которого уволили за прогул. Суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить сотруднику компенсацию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
История началась 10 сентября 2024 года, когда сотрудник почувствовал себя плохо и не вышел на работу, но при этом оставался на связи с руководством. На следующий день он оформил больничный лист, который действовал до 20 сентября. Однако 13 сентября, пока мужчина еще был на больничном, работодатель издал приказ о его увольнении за прогул 10 сентября.
Суд тщательно разобрался в ситуации и установил, что компания нарушила порядок увольнения. Во-первых, работника уволили, не дождавшись истечения срока в два рабочих дня, который по закону дается сотруднику для предоставления письменных объяснений своего отсутствия. Во-вторых, работодатель не смог доказать, что отсутствие сотрудника именно 10 сентября было именно прогулом, а не отсутствием по уважительной причине.
В результате суд частично удовлетворил требования истца: признал приказ об увольнении незаконным, восстановил его в должности и взыскал с ОАО «РЖД» зарплату за все время вынужденного прогула. Также компания должна выплатить сотруднику компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.