Суд восстановил незаконно уволенного начальника железнодорожной станции в Бикине

История началась 10 сентября 2024 года, когда сотрудник почувствовал себя плохо и не вышел на работу, но при этом оставался на связи с руководством. На следующий день он оформил больничный лист, который действовал до 20 сентября. Однако 13 сентября, пока мужчина еще был на больничном, работодатель издал приказ о его увольнении за прогул 10 сентября.