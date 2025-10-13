В Новосибирске обновили регламент профилактических осмотров детей

С 1 сентября 2025 года в регионе вступил в силу обновлённый регламент профилактических медицинских осмотров для несовершеннолетних. Как поясняет Минздрав России в своём разъяснительном письме, новые правила помогут быстрее выявлять изменения в здоровье детей и своевременно на них реагировать. Об этом пишет Om1. Новосибирск.
Минздрав направил соответствующие инструкции медицинским учреждениям региона. Цель обновлённого порядка — улучшить мониторинг состояния организма ребёнка и сохранить его здоровье.
В список ежегодных исследований добавлены обследование глазного дна в возрасте 1 месяца и 1 года, отоакустический тест в 1 и 6 лет, дополнительный скрининг на психические нарушения в 1,5 года, а также анализы на холестерин для детей из групп риска в 6 и 10 лет.
Кроме того, введён обязательный осмотр детским урологом-андрологом для мальчиков и гинекологом для девочек в 6 лет, который с 13 лет станет ежегодным.
Также педиатры теперь обязаны фиксировать в медицинских картах отклонения массы тела от нормы, чтобы своевременно предупреждать риск ожирения у ребёнка.