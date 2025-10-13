В Новосибирске обновили регламент профилактических осмотров детей

В список ежегодных исследований добавлены обследование глазного дна в возрасте 1 месяца и 1 года, отоакустический тест в 1 и 6 лет, дополнительный скрининг на психические нарушения в 1,5 года, а также анализы на холестерин для детей из групп риска в 6 и 10 лет.