Оплату ЖКХ перенесут на 15-е число из-за зарплат россиян

Он добавил, что с 1 марта будет установлен единый срок оплаты — 15-е число, который уже нельзя будет изменить. Моисеев подчеркнул, что новая мера будет удобна для многих граждан, так как значительная часть россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число. Это, по его мнению, позволит сократить число случаев ненамеренных просрочек и даст больше времени для проверки и перерасчета спорных платежей, передает агентство «Прайм».