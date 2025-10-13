Оплату ЖКХ перенесут на 15-е число из-за зарплат россиян

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев объяснил, почему крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца.
По его словам, данное изменение связано с графиками получения заработной платы у населения.
— Действующая норма — оплата вносится до 10 числа, но срок может быть изменен решением общего собрания или договором на управление многоквартирным домом, — пояснил Моисеев.
Он добавил, что с 1 марта будет установлен единый срок оплаты — 15-е число, который уже нельзя будет изменить. Моисеев подчеркнул, что новая мера будет удобна для многих граждан, так как значительная часть россиян получает зарплату в период с 10-го по 15-е число. Это, по его мнению, позволит сократить число случаев ненамеренных просрочек и даст больше времени для проверки и перерасчета спорных платежей, передает агентство «Прайм».
Коммунальные компании не имеют права привлекать коллекторов для взыскания с россиян долгов за ЖКХ, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.