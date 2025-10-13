Детям хабаровчан предложили выдавать по 20 тысяч рублей на отдых

Детям россиян предлагается выдавать по 20 тысяч рублей на отдых в оздоровительных лагерях, законопроект внесен в Госдуму РФ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Инициаторы предлагают выделять деньги на каждого ребенка ежегодно и выдавать сертификат, который можно будет потратить на отдых в санаториях, лагерях и проезд к ним.
По мнению депутатов, эта мера — стратегический вопрос, напрямую связанный с демографией страны.
Напомним, в Хабаровском крае прокуратура помогла детям участников СВО получить путевки в лагерь.