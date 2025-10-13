Виноват не гастрит: врач объяснил, почему желудок болит после еды

Тяжесть, резь и изжога после обеда знакомы многим. Часто люди сразу думают о гастрите, хроническом панкреатите или «песке» в желчном пузыре. Опытный врач-гастроэнтеролог, сторонник научного подхода и некарательной гастроэнтерологии Андрей Харитонов рассказал KP.RU, что большинство этих симптомов вызвано совсем другими причинами.