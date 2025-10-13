Виноват не гастрит: врач объяснил, почему желудок болит после еды

Тяжесть, резь и изжога после обеда знакомы многим. Часто люди сразу думают о гастрите, хроническом панкреатите или «песке» в желчном пузыре. Опытный врач-гастроэнтеролог, сторонник научного подхода и некарательной гастроэнтерологии Андрей Харитонов рассказал KP.RU, что большинство этих симптомов вызвано совсем другими причинами.
— Часто боли и дискомфорт связаны с функциональной диспепсией — нарушением работы желудка без видимых повреждений. Симптомы появляются из-за повышенной чувствительности нервов к растяжению, нормальной соляной кислоте или желчи. Стресс, тревога и недосып усиливают ощущения, — рассказал эксперт.
Глубоко расположенные нервы посылают сигналы в мозг, поэтому эмоциональное напряжение или усталость могут провоцировать новые приступы боли. Похожий механизм действует и при синдроме раздраженного кишечника — функциональном расстройстве кишечника.
— Депрессия, острые стрессы, тревога усиливают симптомы. Зачастую человек с ФД, что называется, «тревожник» 80-го уровня, — пояснил специалист.
Для облегчения состояния важны корректировка образа жизни, снижение тревожности и нормализация сна. Также по назначению врача можно использовать нейромодуляторы, включая антидепрессанты.