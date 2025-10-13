В Иркутской области подросток зарезал двух человек

В городе Шелехов 14-летний юноша нанес ножевые ранения своей ровеснице. На лестничную площадку вышла соседка, которая попыталась защитить школьницу, однако также получила ножевые ранения. Обе пострадавшие скончались от полученных травм, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.