Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области подросток зарезал двух человек

В городе Шелехов 14-летний юноша нанес ножевые ранения своей ровеснице. На лестничную площадку вышла соседка, которая попыталась защитить школьницу, однако также получила ножевые ранения. Обе пострадавшие скончались от полученных травм, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Срочная новость В городе Шелехов 14-летний юноша нанес ножевые ранения своей ровеснице. На лестничную площадку вышла соседка, которая попыталась защитить школьницу, однако также получила ножевые ранения. Обе пострадавшие скончались от полученных травм, об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.