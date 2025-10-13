В России растет заболеваемость ветрянкой: подробности

Сразу в нескольких субъектах РФ наблюдается резкое увеличение числа случаев ветряной оспы. Об этом пишут «Известия», учитывая данные региональных управлений Роспотребнадзора.
«За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8%», — пишет издание.
Сообщается, что уровень заболеваемости среди взрослых в 2025 году почти не изменился по сравнению с тем же периодом 2024 года (5,2% против 5,7%) и остается низким.
Уточняется, что рост заболеваемости также затронул Воронежскую и Оренбургскую области. В Республике Алтай только за семь месяцев 2025 года ветрянкой заразились более 1,4 тыс. человек, тогда как за весь 2024 год этот показатель составил 1,6 тыс.
При этом рост заболеваемости ветрянкой на Ямале с начала 2025 года составил 67% относительно аналогичного периода 2024 года, о чем сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.
Ранее врач-терапевт Зарема Тен сообщила, что слабость и боль в горле могут говорить о ветрянке.