В России растет заболеваемость ветрянкой: подробности

Уточняется, что рост заболеваемости также затронул Воронежскую и Оренбургскую области. В Республике Алтай только за семь месяцев 2025 года ветрянкой заразились более 1,4 тыс. человек, тогда как за весь 2024 год этот показатель составил 1,6 тыс.