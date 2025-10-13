Блогер Елена Блиновская просит Мосгорсуд отсрочки от наказания

«Осуждённая Блиновская Елена Олеговна в апелляционной жалобе просит Московский городской суд применить ст. 82 УК РФ (отсрочка отбывания наказания) и предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения её детьми 14‑летнего возраста», — приводит агентство цитату из материалов дела.
До вступления приговора в силу осуждённую не могут отправить в колонию, она находится в столичном СИЗО и примет участие в заседании по видеосвязи.
Ранее сообщалось, что к мужу Елены Блиновской, Алексею Блиновскому, предъявили требование вернуть почти 45 млн рублей из компании «Аквакультура», занимающейся оптовой продажей рыбы и морепродуктов. Представители фирмы заявили, что займ действительно был, а остальные детали остаются коммерческой тайной; общий долг жены, по оценке экспертов, превышает 900 млн рублей.