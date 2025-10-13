Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км

Напомним, 24 сентября в KVERT проинформировали, что выброс пепла произошёл на камчатском вулкане Крашенинникова. Столб поднялся на высоту до 2,4 км. Пепловый шлейф протянулся более чем на 56 км. 8 октября на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5,4 км.