Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«В 09:30 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря», — отмечается в Telegram-канале учреждения.
Учёные уточнили, что шлейф пепла протянулся на 33 км в юго-западном направлении. Вследствие выброса объявлен «оранжевый» код опасности для воздушных судов.
Напомним, 24 сентября в KVERT проинформировали, что выброс пепла произошёл на камчатском вулкане Крашенинникова. Столб поднялся на высоту до 2,4 км. Пепловый шлейф протянулся более чем на 56 км. 8 октября на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5,4 км.