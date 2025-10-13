Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км

Пепловый шлейф от исполина протянулся на 33 км в юго-западном направлении.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09:30 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря», — отмечается в Telegram-канале учреждения.

Учёные уточнили, что шлейф пепла протянулся на 33 км в юго-западном направлении. Вследствие выброса объявлен «оранжевый» код опасности для воздушных судов.

Напомним, 24 сентября в KVERT проинформировали, что выброс пепла произошёл на камчатском вулкане Крашенинникова. Столб поднялся на высоту до 2,4 км. Пепловый шлейф протянулся более чем на 56 км. 8 октября на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5,4 км.