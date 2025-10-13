Промысловых охотников в Хабаровском крае стало меньше

Охотничий билет, а значит, и право на добычу животных сегодня есть у 63 тысяч жителей Хабаровского края. Однако это совсем не означает, что все они охотники, их число многим меньше. Куда и почему исчезли промысловики и насколько сложно сегодня новичку примкнуть к охотничьему делу, рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления охотничьего хозяйства региона Юрий Колпак.
Оружие на всякий случай.
— Сейчас люди получают билет, чтобы иметь право приобрести охотничье оружие, а также разрешение на его хранение и ношение. А вот будет ли человек действительно добывать зверя, совсем не факт. Все дело в том, что такое понятие, как промысловый охотник, который уходил для заготовки пушнины и мяса в тайгу на весь сезон, практически сходит на нет. Таковых единицы. Сейчас применим больше термин «охотник выходного дня». Люди выезжают на участок в лес, отдыхают на природе и, никому не навредив, возвращаются обратно. Оружие берут только в целях безопасности, — объясняет Юрий Колпак.
Вероятно, тех, кто уходит в тайгу для поиска добычи, становится меньше еще и из-за пропаганды защиты животных. Подстрелив, скажем, ту же утку, кому-то, вероятно, уже и некомфортно возвращаться домой с трофеем, чувствуя молчаливые (или не всегда) укоры в спину. Мол, как можно подстрелить пернатого или какую другую зверюшку. Хотя, казалось бы, охотой занимались испокон веков, да и сделал охотник это на законных основаниях, не браконьерил. И, кстати, звероловы ведь, вопреки суждениям многих, — это люди, которые не только добывают, но еще и поддерживают популяцию животных. Раньше, в советское время, у каждого охотника-любителя должна была быть отработка в охотугодьях. Сюда входила подкормка животных зерновыми кормами, заготовка сена, установка биотехнических площадок, солонцов. Да и сегодня юридические лица, которые взяли в аренду угодья, тоже должны проводить такие же биотехнические мероприятия.
Еще одной причиной уменьшения числа стрелков можно посчитать сам лес: для человека это агрессивная среда, соответственно, и охота в таких условиях — опасный труд. Тягаться с природой, когда мясо есть в изобилии на прилавках магазинов, желает не каждый.
— Если же стремление и цель есть, то и примкнуть к числу охотников не так сложно. Скажем, за рубежом есть практика, когда человек сначала отрабатывает навыки в полевых условиях на специальных курсах и только потом имеет право получить охотничий билет. Что-то вроде процедуры приобретения водительских прав.
В нашем случае, согласно федеральному закону «Об охоте», получить охотничий билет можно физическим лицам, достигшим возраста 16 лет, не признанным недееспособными, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, не лишенным права осуществлять охоту, а также тем, кто прошел проверку знаний, входящих в охотминимум.
— Например, будущий охотник должен понимать, что ходить на лося с патронами, снаряженными дробью или картечью, нельзя, а на зайцев запрещается применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом — и так далее. Во всяком случае, правила охоты, ее сроки, схема доступных угодий и иная важная информация размещена на сайте управления охотничьего хозяйства Хабаровского края в разделе «Охотнику». Да и потом, если что-то остается непонятным, всегда можно прийти и уточнить у наших специалистов, — советует начальник управления.
После изучения правил, получения разрешения или путевки остается дождаться открытия сезона охоты на интересующего зверя. Сейчас, в осенне-зимний период, охотиться можно на копытных и пушных животных, медведя, некоторых пернатых.
— Единственное исключение, кто может законно охотиться в любое время и без выдачи разрешения, это представители коренных малочисленных народов Севера. Для этого у человека должна быть проставлена соответствующая отметка в его охотничьем билете, что, кстати, делает лишь малая часть. Да и в целом многие из них как грамотные охотники понимают, что добывать животных, не ориентируясь на тот или иной сезон, неправильно. Скажем, ну кто пойдет на охоту во время отёла?
Когда же сезон охоты завершается, сдаются разрешения (кому они выдавались), а вместе с тем нужно отчитаться, кого и в каком количестве человек добыл. Это необходимо, чтобы провести ежегодный учет популяции.
Нарушения по рассеянности.
Между тем, просторы для охоты в нашем регионе довольно обширные — 73 млн га от всей площади края (а она, к слову, составляет 78 млн га). И 41% угодий — общедоступные (в основном они находятся в Охотском округе и Аяно-Майском районе), остальные — арендованные и закрепленные за охотпользователями. Основная разница между ними в том, что первая категория — это те территории, которыми может пользоваться бесплатно любой стрелок, понятно, в строго отведенные для этого сроки. Здесь можно находиться свободно, а вот в частных угодьях охотиться возможно только по письменному разрешению, которые выдают те организации, за которыми они закреплены. В свою очередь, организации могут получить участок на основании охотхозяйственного соглашения, которое заключается по результатам аукционов. А есть еще и территории, закрытые для промысла вовсе, — национальные парки, заповедники.
— На закрепленных землях охотпользователь может возводить инфраструктуру. Участок под базы, зимовья, вольеры и прочее он получает без аукциона. Также на арендованных угодьях должны быть производственные инспектора, которые наделены полномочиями проверять, составлять акты и передавать в ведомство, — их пребывание обязаны обеспечивать охотпользователи. Только вот эта работа сейчас ведется плохо: нет у людей заинтересованности охранять свой охотничий ресурс и следить за порядком, все надеются на государственных инспекторов, — говорит Юрий Колпак.
Надзор в тайге ведут примерно 70 таких специалистов. Они ежедневно выезжают в лес на рейдовые мероприятия или дежурят более длительный срок, проживая на месте. Выявляют нарушения, браконьеров, составляют протоколы и прочее.
— За прошлый год было возбуждено 266 административных дел. Это так называемые нарушители — люди, которые приехали на охоту не в тот срок, или те, у кого было не зачехлено ружьё, и другое. А вот те, кто умышленно нанес ущерб государству, добыл незаконно зверя или нарушил законодательство — уже браконьеры, на которых заводятся уголовные дела, их лишают права охоты. За прошлый сезон специалисты изъяли несколько десятков незаконно добытых охотресурсов, среди них 23 копытных, 33 пернатых и один медведь, — приводит статистику Юрий Колпак.
Чтобы случайно не стать браконьером, важно не только получить охотничий билет, но и заранее оформить разрешение на добычу ресурсов. Кстати, нередко происходит так, что некоторая часть из них остается нераспределенной.
— Во-первых, это может объясняться большими территориями. Тот же Охотский округ по площади довольно обширный, а охотников мало. Иная картина под Хабаровском или Комсомольском: чтобы охотиться здесь, стоит очередь за разрешениями. Во-вторых, бывают «непопулярные» виды животных: на изюбря или косулю всегда есть спрос, а вот на того же медведя мало кто пойдет — и зверь опасный, и его мясо в пищу мало пригодно. За прошлый год этот ресурс освоили на 24% от разрешенной к добыче численности. Похожая история с лосем, его добыли только на 60% от возможного, — говорит эксперт.
Означает ли, что из-за изменившегося образа жизни — появления «охотников выходного дня» и сокращения промысловиков животных в лесах становится больше?
— Конечно, какое-то время популяция потихоньку растёт. Тех же хищников: волков, медведей. Их становится больше, а значит, и копытных для пропитания им требуется более значительное число. Однако природу не обманешь — это саморегулируемый механизм. Животным, чья популяция увеличилась, нечего будет есть, начнутся болезни, что сократит их ряды. Ещё один фактор — человеческая деятельность. Помимо охотников в тайге ведь есть ещё и недро- и лесопользователи, а значит, факт беспокойства всё же присутствует, что также сказывается на размножении зверей. Поэтому баланс так или иначе во многом зависит от деятельности человека.