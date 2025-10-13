Промысловых охотников в Хабаровском крае стало меньше

Вероятно, тех, кто уходит в тайгу для поиска добычи, становится меньше еще и из-за пропаганды защиты животных. Подстрелив, скажем, ту же утку, кому-то, вероятно, уже и некомфортно возвращаться домой с трофеем, чувствуя молчаливые (или не всегда) укоры в спину. Мол, как можно подстрелить пернатого или какую другую зверюшку. Хотя, казалось бы, охотой занимались испокон веков, да и сделал охотник это на законных основаниях, не браконьерил. И, кстати, звероловы ведь, вопреки суждениям многих, — это люди, которые не только добывают, но еще и поддерживают популяцию животных. Раньше, в советское время, у каждого охотника-любителя должна была быть отработка в охотугодьях. Сюда входила подкормка животных зерновыми кормами, заготовка сена, установка биотехнических площадок, солонцов. Да и сегодня юридические лица, которые взяли в аренду угодья, тоже должны проводить такие же биотехнические мероприятия.