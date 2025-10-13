Больше заморозки и подготовка к праздникам: Life.ru узнал об осенних лайфхаках фуд-шопинга

В октябре кажется, что праздники ещё совсем не скоро. Однако буквально через месяц нас всех накроет суета подготовки — от выбора подарков до придумывания планов на каникулы. Попробуйте начать приготовления заранее и без спешки — можно уже задумываться о праздничном столе, совершая покупки до ажиотажного спроса. Выбирать свежие продукты ещё рано, но консервированные и маринованные — можно. Они долго хранятся и не теряют свои вкусовые качества. Так, уже сейчас можно приобрести некоторые ингредиенты для традиционных салатов — солёные огурцы, горошек, кукурузу.