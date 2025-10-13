Дело о подготовке покушении на Симоньян: что известно

«Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 7 ноября. До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — пояснил собеседник агентства.