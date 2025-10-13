Дело о подготовке покушении на Симоньян: что известно

В течение следующего месяца следствие планирует передать в прокуратуру, а после — в судебные инстанции материалы дела о подготовке покушения на главреда «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 7 ноября. До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — пояснил собеседник агентства.
Следствие уже завершило работу по делу участников террористической группировки «Параграф-88», которых обвиняют в нападениях на иностранцев и подготовке покушения на Симоньян по заданию СБУ.
Напомним, что ранее несколько обвиняемых по делу о планировании покушения на главреда RT признали вину в хулиганстве.