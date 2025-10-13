В Новосибирске к концу года появится новый пешеходный мост через железную дорогу

Согласно контракту, работы должны быть завершены до конца года. Длина моста составит 40 метров, ширина — 3 метра. Он обеспечит безопасный пешеходный переход для жителей микрорайонов «Галактика» и «Плехановский», которые сейчас вынуждены пересекать железнодорожные пути в обход.