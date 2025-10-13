В Новосибирске к концу года появится новый пешеходный мост через железную дорогу

Работы по возведению пешеходного моста через железнодорожные пути в районе улицы Войкова набирают ход. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Со стороны Дзержинского района подрядчик завершил погружение свай и приступил к бетонированию опорных стоек. Также ведётся укладка резервного кабеля.
На участке Калининского района сейчас формируют свайное поле и прокладывают кабельную траншею. Одновременно идёт демонтаж гаражей, которые были установлены в зоне строительства без разрешения.
Параллельно изготавливается основное пролётное строение моста. Его планируют доставить на объект до конца октября, чтобы собрать на месте и установить.
Согласно контракту, работы должны быть завершены до конца года. Длина моста составит 40 метров, ширина — 3 метра. Он обеспечит безопасный пешеходный переход для жителей микрорайонов «Галактика» и «Плехановский», которые сейчас вынуждены пересекать железнодорожные пути в обход.