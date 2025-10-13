Лимиты на количество банковских карт для одного человека введут в России

С декабря текущего года в России могут быть введены ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно предложенной инициативе, планируется установить два лимита: не более пяти карт в одном банке и суммарно не более двадцати карт во всех кредитных организациях.
Кроме того, ожидается запуск специального сервиса, который позволит гражданам отслеживать, в каких банках и когда были выпущены их карты. Как отметил старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло, этот инструмент призван повысить прозрачность и упростить контроль за использованием банковских карт, передает «Известия».
В России планируют постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в связи с тем, что у них истекли сертификаты безопасности. Это произошло еще 1 января 2025 года и касается всех чипов. Что такое сертификаты безопасности, чем опасно их истечение и как карты с ними будут выводить из России, разбиралась «Вечерняя Москва».