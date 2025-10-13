Лимиты на количество банковских карт для одного человека введут в России

В России планируют постепенный вывод из оборота банковских карт Visa и Mastercard в связи с тем, что у них истекли сертификаты безопасности. Это произошло еще 1 января 2025 года и касается всех чипов. Что такое сертификаты безопасности, чем опасно их истечение и как карты с ними будут выводить из России, разбиралась «Вечерняя Москва».