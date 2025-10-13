Во Владивостоке расчищают и углубляют русло Первой речки

Работы по расчистке, дноуглублению, формированию береговой линии и дроблению железобетонных конструкций с помощью гидромолота начались 19 августа и выполняются специалистами ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила администрация Владивостока.