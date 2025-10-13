Во Владивостоке расчищают и углубляют русло Первой речки

Полтора километра русла Первой речки очистили во Владивостоке, при этом извлекли более 11 000 кубометров донного грунта.
Работы по расчистке, дноуглублению, формированию береговой линии и дроблению железобетонных конструкций с помощью гидромолота начались 19 августа и выполняются специалистами ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила администрация Владивостока.
Глава города Константин Шестаков проинспектировал ход работ и подчеркнул, что ранее привели в порядок реки Богатая, Вторая речка, Песчанка и Солёная протока.
«По решению главы региона второй год ведем системную работу по расчистке русел рек и ливневых коллекторов», — сообщил Константин Шестаков.
На объекте задействованы две единицы спецтехники, каждая из которых за смену обрабатывает до 400 метров русла, обеспечивая удаление донного грунта в объёме около 500 кубометров.
Всего с начала сезона специалисты расчистили более девяти километров русел и извлекли свыше 124 000 кубометров грунта, что существенно снизит риск подтоплений жилых микрорайонов при сильных ливнях.
Главный упор при расчистке Первой речки делается на углубление дна на 1,2−1,5 метра от прежнего уровня, а также укрепление береговой линии каменной наброской для предотвращения размыва.
Шестаков отметил, что значительный объём работы уже выполнен, но предстоит расчистить ещё несколько участков вдоль берега, и поблагодарил краевое правительство за поддержку в реализации этой задачи.
По городскому соглашению на все работы распространяется круглогодичный режим мониторинга состояния русел и ливневых коллекторов, что позволяет оперативно реагировать на уровень осадков и состояние инженерных коммуникаций.
Администрация Владивостока планирует в следующем году приступить к расчистке русла реки Седанка.