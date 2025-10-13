Ричмонд
Управление ООН впервые с марта доставило в Газу вещи первой необходимости

В гуманитарный груз вошли бытовой газ, палатки, замороженное мясо и медикаменты.

Источник: Аргументы и факты

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что впервые с марта удалось доставить в сектор Газа широкий перечень товаров первой необходимости.

В гуманитарный груз вошли бытовой газ, палатки для семей, оставшихся без крова, замороженное мясо, свежие фрукты, мука и медикаменты. Кроме того, ООН и её партнёры обеспечили раздачу сотен тысяч горячих обедов и хлебных наборов как в южных, так и в северных районах анклава.

По данным организации, смягчение ограничений на передвижение и доставку помощи позволило заранее разместить медицинские и аварийные грузы в ключевых точках. Специалисты также провели обследование дорог на предмет наличия взрывоопасных предметов и оказали поддержку перемещённым семьям, проживающим в зонах, подверженных наводнениям.

В УКГВ добавили, что Израиль дал согласие на дальнейшее увеличение объёма гуманитарных поставок. Теперь общий объём грузов, направляемых в сектор, достигнет 190 тысяч тонн — в него входят продовольствие, медикаменты, строительные материалы и другие жизненно важные ресурсы, необходимые для поддержки мирного населения.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС и поддерживающих его группировок подтвердили, что освободят всех израильских заложников в оговоренные сроки.

