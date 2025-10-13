Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим в ДНР

Лейтенант полиции Павел Василенков умер от осколочных ранений, спасая мирных жителей города Горловка.

Источник: Комсомольская правда

О церемонии прощания с омичем Павлом Василенковым, проходившем службу в Донецкой Народной Республике и погибшим при исполнении служебного долга, сообщила вчера, 12 октября, пресс-служба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

«Жизнь 27-летнего росгвардейца оборвалась 3 октября 2025 года. В этот день город Горловка в ДНР подвергся очередной террористической атаке со стороны ВСУ. В результате серии ударов беспилотников был поврежден многоквартирный жилой дом. Несколько мирных жителей получили ранения. Сотрудник Горловского отдела вневедомственной охраны лейтенант полиции Павел Василенков в тот день вместе с сослуживцами нес службу в непосредственной близости от места удара. Услышав крики о помощи, невзирая на опасность повторных прилетов, он не остался равнодушным и немедленно выдвинулся для оказания помощи пострадавшим. В этот момент рядом с ним разорвались снаряды вражеских беспилотников. От множественных осколочных ранений лейтенант полиции Павел Василенков погиб на месте, до конца оставаясь верным долгу и присяге», — говорится в некрологе ведомства.

Проститься с сотрудником Росгвардии пришли его родные, друзья, сослуживцы, жители города Омска. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга Павел Василенков удостоен ордена Мужества (посмертно).

Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Василенкова.