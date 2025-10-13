В Омске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим в ДНР

«Жизнь 27-летнего росгвардейца оборвалась 3 октября 2025 года. В этот день город Горловка в ДНР подвергся очередной террористической атаке со стороны ВСУ. В результате серии ударов беспилотников был поврежден многоквартирный жилой дом. Несколько мирных жителей получили ранения. Сотрудник Горловского отдела вневедомственной охраны лейтенант полиции Павел Василенков в тот день вместе с сослуживцами нес службу в непосредственной близости от места удара. Услышав крики о помощи, невзирая на опасность повторных прилетов, он не остался равнодушным и немедленно выдвинулся для оказания помощи пострадавшим. В этот момент рядом с ним разорвались снаряды вражеских беспилотников. От множественных осколочных ранений лейтенант полиции Павел Василенков погиб на месте, до конца оставаясь верным долгу и присяге», — говорится в некрологе ведомства.