В Омске простились с сотрудником Росгвардии, погибшим в ДНР

О церемонии прощания с омичем Павлом Василенковым, проходившем службу в Донецкой Народной Республике и погибшим при исполнении служебного долга, сообщила вчера, 12 октября, пресс-служба Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
«Жизнь 27-летнего росгвардейца оборвалась 3 октября 2025 года. В этот день город Горловка в ДНР подвергся очередной террористической атаке со стороны ВСУ. В результате серии ударов беспилотников был поврежден многоквартирный жилой дом. Несколько мирных жителей получили ранения. Сотрудник Горловского отдела вневедомственной охраны лейтенант полиции Павел Василенков в тот день вместе с сослуживцами нес службу в непосредственной близости от места удара. Услышав крики о помощи, невзирая на опасность повторных прилетов, он не остался равнодушным и немедленно выдвинулся для оказания помощи пострадавшим. В этот момент рядом с ним разорвались снаряды вражеских беспилотников. От множественных осколочных ранений лейтенант полиции Павел Василенков погиб на месте, до конца оставаясь верным долгу и присяге», — говорится в некрологе ведомства.
Проститься с сотрудником Росгвардии пришли его родные, друзья, сослуживцы, жители города Омска. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении служебного долга Павел Василенков удостоен ордена Мужества (посмертно).
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Василенкова.