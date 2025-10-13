Невольничий колл-центр в Мьянме: сколько россиян там находятся

В приграничном с Таиландом районе Мьянмы продолжает работать невольничий колл-центр, где, по достоверным данным, остаются несколько российских граждан. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Илья Ильин.
«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле», — пояснил собеседник агентства.
На вопрос агентства о том, содержатся ли в настоящее время в колл-центрах граждане России, удерживаемые против их воли, Ильин ответил, что такая вероятность весьма высока, однако дипломатическая миссия не располагает конкретными данными о количестве таких лиц.
KR.RU накануне сообщал, что из мьянмского плена освободили 23-летнюю россиянку Дашиму Очирнимаеву. Девушку обманом завлекли предложением работы моделью в Таиланде, затем переправили в Мьянму и заставили работать в мошенническом колл-центре. 8 октября она должна была вылететь в Россию.