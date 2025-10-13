Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невольничий колл-центр в Мьянме: сколько россиян там находятся

Консул Ильин: в невольничьем колл-центре в Мьянме точно есть граждане РФ.

Источник: Комсомольская правда

В приграничном с Таиландом районе Мьянмы продолжает работать невольничий колл-центр, где, по достоверным данным, остаются несколько российских граждан. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Илья Ильин.

«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в колл-центрах по доброй воле», — пояснил собеседник агентства.

На вопрос агентства о том, содержатся ли в настоящее время в колл-центрах граждане России, удерживаемые против их воли, Ильин ответил, что такая вероятность весьма высока, однако дипломатическая миссия не располагает конкретными данными о количестве таких лиц.

KR.RU накануне сообщал, что из мьянмского плена освободили 23-летнюю россиянку Дашиму Очирнимаеву. Девушку обманом завлекли предложением работы моделью в Таиланде, затем переправили в Мьянму и заставили работать в мошенническом колл-центре. 8 октября она должна была вылететь в Россию.