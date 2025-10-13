Ричмонд
Красноярский аэропорт принял первый рейс лоукостера Вьетнама

Самолёт прилетел из Камрани и запустил прямые рейсы в Нячанг.

Источник: Аэропорт Красноярск

По данным аэропорта Красноярска, накануне в город прилетел первый рейс Vietjet Air на Airbus A330. Это крупнейший лоукостер Вьетнама.

Самолёт прилетел из Камрани и запустил прямые рейсы в Нячанг — курорт на побережье Южно-Китайского моря.

Теперь жители Красноярска могут летать в Нячанг по четвергам и воскресеньям на современных самолётах с эконом и бизнес-классом, а также с вьетнамским гостеприимством на борту.

Также мы писали, что из Красноярска возобновили прямые рейсы на остров Фукуок. С 5 ноября самолеты будут летать три раза в двенадцать дней на воздушных судах Boeing 767−300 и Boeing 757−200. Время в пути составит 7 часов 50 минут.