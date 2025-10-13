Ричмонд
К казахстанским водителям обратились с предупреждением

В нацкомпании «КазАвтоЖол» обратились с предупреждением к водителям — их призвали подготовить автомобили к зиме, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

Источник: Getty Images

Как отмечают в «КазАвтоЖоле», погода меняется очень быстро, и на страну уже опустились первые снегопады и гололед.

«Дороги становятся скользкими, а расстояние торможения увеличивается в разы. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности окружающих», — призвали специалисты автолюбителей.

Так, в нацкомпании советуют:

  • Переобуйте автомобиль на зимние шины — они обеспечат лучшее сцепление с дорогой.
  • Проверьте исправность тормозной системы, аккумулятора и осветительных приборов.
  • Используйте зимнее топливо и не забывайте про уровень антифриза.
  • Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте резких манёвров.

«Помните, что даже опытный водитель может попасть в сложную ситуацию, если не учтет погодные условия. Берегите себя и своих близких — впереди длинная зима, и все зависит от вашей внимательности и ответственности», — отмечают представители компании.

Подчеркиваются, что дорожные службы работают круглосуточно, водители также могут в любое время суток обратиться по номеру 1403 для получения информации.