К казахстанским водителям обратились с предупреждением

Как отмечают в «КазАвтоЖоле», погода меняется очень быстро, и на страну уже опустились первые снегопады и гололед.
«Дороги становятся скользкими, а расстояние торможения увеличивается в разы. Пожалуйста, позаботьтесь о своей безопасности и безопасности окружающих», — призвали специалисты автолюбителей.
Так, в нацкомпании советуют:
- Переобуйте автомобиль на зимние шины — они обеспечат лучшее сцепление с дорогой.
- Проверьте исправность тормозной системы, аккумулятора и осветительных приборов.
- Используйте зимнее топливо и не забывайте про уровень антифриза.
- Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию, избегайте резких манёвров.
«Помните, что даже опытный водитель может попасть в сложную ситуацию, если не учтет погодные условия. Берегите себя и своих близких — впереди длинная зима, и все зависит от вашей внимательности и ответственности», — отмечают представители компании.
Подчеркиваются, что дорожные службы работают круглосуточно, водители также могут в любое время суток обратиться по номеру 1403 для получения информации.