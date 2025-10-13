Врач раскрыл опасность промывания носа при насморке

— Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом, — предупредил врач.