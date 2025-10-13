Врач раскрыл опасность промывания носа при насморке

С наступлением сезона простуд многие стараются облегчить заложенность носа промываниями. Врач-оториноларинголог высшей категории, ведущий и лор-эксперт телеканала «Доктор» Владимир Зайцев рассказал KP.RU, что неправильная процедура может обернуться настоящей проблемой.
— Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом, — предупредил врач.
Опасность возникает из-за того, что при отечной слизистой отверстие между носом и гайморовыми пазухами сужается. Раствор не сможет полностью выйти.
— Промывочный раствор может попасть в пазухи, а полностью выйти обратно не сможет. В результате в пазухе запустится воспалительный процесс — гайморит, — пояснил медик.
Кроме того, соль в промываниях пересушивает слизистую, поэтому увлекаться такими процедурами не стоит. Эксперт посоветовал соблюдать дозировку и сроки применения, указанные в инструкциях к препаратам.