Сборная России сыграет с командой из Боливии 14 октября: когда и где смотреть футбольный матч

Сборная России в 2025 году в товарищеских матчах не проиграла ни одной игры.
Сборная России по футболу встретится 14 октября с командой из Боливии. Матч пройдет в Москве. По информации Российского футбольного союза (РФС), обслуживать обе встречи будет судейская бригада из Черногории.
В заявку на матч от российской команды вошли 30 футболистов. Однако, по словам главного тренера сборной России Валерия Карпина, на поле в стартовом составе выйдут другие игроки, не те, которые играли в противостоянии с Ираном. По прогнозам экспертов матч будет непростым. Футболисты из Боливии настроены на победу, однако российские спортсмены также готовы бороться.
В этом сезоне сборная России пока не проиграла ни одной товарищеской встречи. Последний на данный момент матч российская команда провела 10 октября против иранских футболистов. Что известно об игре с Боливией, какие будут составы и кто победит по мнению экспертов — в материале URA.RU.
Дата и место проведения матча Россия — Боливия.
Товарищеская встреча национальных сборных России и Боливии состоится во вторник, 14 октября. Матч пройдет на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию.
Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Если увидеть вживую игру не удастся, то следить за ходом игры можно по телевидению, либо читать текстовые онлайн-трансляции на спортивных сайтах.
Состав сборных России и Боливии.
Главный тренер национальной футбольной команды России Валерий Карпин принял решение сократить расширенный список игроков, вызванных на предстоящий сбор. В результате тщательного отбора в окончательный состав вошли 30 футболистов.
Согласно официальной информации, трое игроков не смогут принять участие в учебно-тренировочных мероприятиях по медицинским причинам. Защитник Руслан Литвинов, представляющий футбольный клуб «Спартак», полузащитник Даниил Фомин из московского «Динамо» и нападающий Тамерлан Мусаев, выступающий за ЦСКА, освобождены от участия в сборе в связи с состоянием здоровья.
На игру с Боливией заявлены следующие футболисты:
Вратарскую линию сборной составили: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»).
В обороне были заявлены Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания и Виктор Мелехин (оба представляют «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), а также Игорь Дивеев, Матвей Лукин и Данил Круговой (все — ЦСКА), и Максим Осипенко («Динамо»).
В число полузащитников вошли Данил Глебов и Антон Миранчук (оба — «Динамо»), Матвей Кисляк и Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов и Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат») и Константин Кучаев («Ростов»).
В нападении задействованы Дмитрий Воробьев («Локомотив») и Иван Сергеев («Динамо»).
В матче против сборной Ирана стартовый состав выглядел следующим образом: Сафонов, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Вахания, Глебов, Антон Миранчук, Батраков, Бакаев, Глушенков и Воробьев. Во втором тайме на поле вышли Алексей Миранчук, Садулаев, Сергеев, Умяров, Бевеев и Лукин. Однако, по словам Карпина, в грядущей игре с боливийской сборной стартовый состав точно будет иным.
В южноамериканском отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года сборная Боливии заняла седьмую строчку в турнирной таблице, благодаря чему получила право выступить в стыковых матчах. В основной состав национальной команды вошли преимущественно игроки, выступающие за боливийские и другие южноамериканские клубы. В числе легионеров, представляющих Россию, оказались полузащитник Роберто Фернандес и защитник Йомар Роша, оба защищающие цвета «Акрона». Помимо них, в заявку включены Диего Арройо, играющий за донецкий «Шахтер», и Энцо Монтейро, выступающий за рижскую «Ауду». Капитанскую повязку сборной носит Луис Акин, представляющий саудовский клуб «Аль-Таи».
Какие строчки рейтинга ФИФА занимают команды РФ и Боливии.
Сборная России расположилась на 33-м месте рейтинга ФИФА. В свою очередь боливийская команда находится на 77-й строчке.
Бригада арбитров.
Встречу обслужит судейская бригада из Черногории, которая ранее работала на матче между Россией и Ираном. Главным арбитром назначен Никола Дабанович, его помощниками выступят Владан Тодорович и Срджан Йованович. Функции резервного судьи выполнит россиянин Антон Фролов.
Что из интересного будет перед и после матча.
Перед стартом матча государственный гимн Российской Федерации исполнит певец Александр Маршал. По завершении игры ожидается выступление Вани Дмитриенко, который исполнит композицию «Шелк». В предматчевой программе для болельщиков будет организована возможность принять участие в футбольном матче с известными в прошлом игроками национальной сборной — Романом Павлюченко, Павлом Погребняком, Александром Самедовым и Игорем Семшовым.
Как Россия выступала в товарищеских матчах в 2025 году.
В марте российская сборная одержала уверенные победы над командами Гренады и Замбии, завершив оба матча на московском стадионе «Динамо» с одинаковым счетом 5:0. В июне национальная команда сыграла вничью с Нигерией на арене «Лужники» в Москве (1:1), а затем обыграла сборную Белоруссии в Минске со счетом 4:1. В сентябре россияне завершили встречу с Иорданией на «Лукойл Арене» в Москве без забитых мячей (0:0) и одержали победу над Катаром в Дохе (4:1).
Октябрьский сбор команда начала с победы над сборной Ирана в Волгограде. Матч прошел 10 октября и завершился со счетом 2:1 в пользу российской сборной. Футболист из Боливии в этот день также провели встречу. На поле они сыграли с Иорданией. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу боливийской команды.
Прогнозы экспертов на исходы игры Россия — Боливия.
Бывший тренер сборной России Юрий Семин высказал свое мнение относительно матча против команды Боливии. В своем заявлении Семин подчеркнул серьезную опасность боливийской сборной при условии ее выступления основным составом, задействованным в отборочных играх.
Защитник национальной сборной Боливии Йомар Роша отметил, что предстоящий матч станет для его команды историческим событием. По его словам, данная встреча представляет значимую возможность для роста и сплочения коллектива. Роша подчеркнул, что противостояние с российской сборной ожидается непростым, однако боливийские футболисты настроены на победу, которая позволит им улучшить свои позиции в рейтинге ФИФА.
Бывший игрок сборной России Тарас Бурлак сказал, что Боливия — сильная команда, но и у России хороший состав. Он отметил, что российские футболисты хорошо играют в атаке, поэтому у команды есть шансы на победу. По его словам, боливийцам будет сложно из-за акклиматизации, а погода в России сейчас довольно прохладная. Это может повлиять на игру гостей. Бурлак считает, что многое будет зависеть от того, кто выйдет на поле. Россия, скорее всего, сыграет по привычной схеме, хотя состав может измениться. По мнению Бурлака, матч может закончиться любой исход: победой, ничьей или поражением. Однако он предположил, что счет будет 2:1 в пользу России.