Сборная России сыграет с командой из Боливии 14 октября: когда и где смотреть футбольный матч

В марте российская сборная одержала уверенные победы над командами Гренады и Замбии, завершив оба матча на московском стадионе «Динамо» с одинаковым счетом 5:0. В июне национальная команда сыграла вничью с Нигерией на арене «Лужники» в Москве (1:1), а затем обыграла сборную Белоруссии в Минске со счетом 4:1. В сентябре россияне завершили встречу с Иорданией на «Лукойл Арене» в Москве без забитых мячей (0:0) и одержали победу над Катаром в Дохе (4:1).